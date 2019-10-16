Твиттер ограничит возможность ретвитить политических лидеров, которые нарушают правила сервиса

Оскорбительные твиты, представляющие общественный интерес, будут оставаться в публичном доступе, если твит опубликован в верифицированном аккаунте и у него не менее 100 тысяч подписчиков. В последнее время Твиттер критиковали за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа с оскорблениями в адрес политических оппонентов и журналистов.