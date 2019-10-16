Твиттер ограничит возможность ретвитить политических лидеров, которые нарушают правила сервиса

Оскорбительные твиты, представляющие общественный интерес, будут оставаться в публичном доступе, если твит опубликован в верифицированном аккаунте и у него не менее 100 тысяч подписчиков. В последнее время Твиттер критиковали за бездействие в отношении твитов президента США Дональда Трампа с оскорблениями в адрес политических оппонентов и журналистов.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…