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15:00, 16 октября 2019

«Новая газета»: Руководители предприятий ФСИН зарабатывают миллиарды на еде для заключенных

К такому выводу пришли авторы совместного расследования Трансперенси Интернешнл и «Новой газеты». Оно называется «Тюрьма как бизнес».

В России около полумиллиона заключенных. Примерно 40% из них работает на тюремных производствах. Авторы расследования, на основании открытых источников, утверждают, что Федеральная служба исполнения наказаний вкладывает огромные средства в организацию собственных предприятий во многих регионах страны. Тюремное ведомство предпочитает не покупать на открытом рынке, но производить самостоятельно продукты питания, стройматериалы, одежду и технику. Руководители службы объясняют такую политику необходимостью трудоустраивать заключенных и снижать себестоимость. Однако, относительно себестоимости, расследователи убеждены, что это не так и на рынке товары и услуги можно купить гораздо дешевле. Первую часть расследования «Тюрьма как бизнес» его авторы посвятили руководству унитарных предприятий ФСИН. К началу этого года более 80 руководителей были «исполняющими обязанности». Это открывает широкие возможности для коррупционных нарушений. В отличие от постоянных директоров, временные могут заниматься бизнесом, не обязаны декларировать доходы и устранять конфликт интересов. Семеро руководителей управляли несколькими производствами, которые иногда находились за тысячи километров друг от друга и получали в них зарплату. Некоторые временные директора являются еще и частными предпринимателями. Авторы расследования считают, что руководство ФСИН использует пробел в законах. Это позволяет обходить антикоррупционные запреты и ограничения для руководителей унитарных предприятий.

Требования, которые закон устанавливает для руководителей государственных унитарных предприятий, необходимо распространить и на исполняющих обязанности директоров, — считает представитель Трансперенси Дмитрий Сухарев.

Авторы расследования предложили Госдуме внести поправки в закон «о государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также в федеральный закон о противодействии коррупции.



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