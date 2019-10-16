Суд отправил в СИЗО нового фигуранта «дела 27 июля» Емельянова, обвиняемого в нападении на росгвардейца

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Емельянова меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2019 года», — огласила решение судья Наталия Дударь.

По версии следствия, Емельянов в ходе протестной акции «силой удерживал» сотрудника Росгвардии, «препятствуя выполнению служебных обязанностей».

Обвиняемый вину не признает.