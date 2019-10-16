Мосгорсуд не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских

На этом настаивала Никулинская межрайонная прокуратура. По мнению ведомства, супруги Хомские создали риски для физического и психического здоровья детей, когда взяли своих дочерей на протестную акцию 3 августа. При этом Мосгорсуд не стал отменять предупреждение Хомским. У них могут отобрать детей, если они снова возьмут девочек на протестную акцию. Решение суда в этой части будет обжаловано, — сказала «Эху» адвокат семьи Татьяна Сустина.

Прокуратура требовала лишить родительских прав еще одну семью – Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые, по версии ведомства, пришли на протестную акцию с годовалым ребенком. Суд отказался лишить Проказовых родительских прав. Сегодня же Мосгорсуд рассмотрит жалобу прокуратуры.