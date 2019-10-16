Скворцова: Средняя продолжительность жизни в России с начала года составила 73 с половиной года

Средняя продолжительность жизни в России с начала года составила 73 с половиной года, — объявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Это рекордный показатель, — отмечает Интерфакс. Впрочем, Минздрав планировал, что уже в 2018-ом году средняя продолжительность жизни будет 74 года. Однако, Счетная палата и Минэкономразвития сомневались в реалистичности такого прогноза.