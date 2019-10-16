МВД: Более 30 тысяч иностранцев привлечены к ответственности с начала года за нарушения миграционного законодательства

Более 30 тысяч иностранцев привлечены в России к ответственности с начала года за нарушения миграционного законодательства. Две с половиной тысячи выдворены из страны. Это данные МВД. В ведомстве отметили, что сейчас прорабатывается вопрос о внедрении системы дактилоскопической идентификации граждан всех иностранных государств независимо от цели въезда на территорию России.