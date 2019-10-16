Минтранс и ФАС намерены изучить планы авиакомпании «Победа» повысить цены на билеты на 25 евро

Минтранс и Федеральная антимонопольная служба намерены изучить планы авиакомпании «Победа» повысить цены на билеты на 25 евро. Будут сделаны выводы, — пообещал замминистра транспорта Александр Юрчик. Речь идет о рейсах «Победы» из-за рубежа. Представитель лоукостера Елена Селиванова заявила «Ведомостям», что компания вынуждена включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Селиванова назвала повышение беспрецедентно высоким разовым ростом. Билеты подорожают на 40%.
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