ФСБ: Террористы создают киберподразделения для проведения хакерских атак и выдавать их за действия государства

Террористы создают киберподразделения для проведения хакерских атак и выдавать их за действия какого-либо государства, — заявил директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб в Сочи. По мнению Бортникова, подобные действия террористов чреваты реальными политическими и военными конфликтами. Бортников вновь заявил о том, что террористы используют мессенджеры для шифрования переписки. Спецслужбы взломать ее не могут.
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