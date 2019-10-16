ФСБ: Террористы создают киберподразделения для проведения хакерских атак и выдавать их за действия государства

Террористы создают киберподразделения для проведения хакерских атак и выдавать их за действия какого-либо государства, — заявил директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб в Сочи. По мнению Бортникова, подобные действия террористов чреваты реальными политическими и военными конфликтами. Бортников вновь заявил о том, что террористы используют мессенджеры для шифрования переписки. Спецслужбы взломать ее не могут.