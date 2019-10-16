Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека в отношении четырех жителей Архангельска. Они пытались устроить самосуд над подозреваемым в нападении на женщину и детей, — сообщает издание 29.ru. Задержанные частично признали свою вину, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.