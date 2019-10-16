Директор РУСАДА подтвердил подмены допинг-проб в Московской лаборатории перед их отправкой экспертам ВАДА

Глава Российского антидопингового агентства на пресс-конференции в США подтвердил многочисленные подмены допинг-проб в Московской лаборатории перед их отправкой экспертам ВАДА, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет Нью-Йорк таймс, гендиректор РУСАДА считает, что результаты допинг-проб могли подменить, в том числе, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, занимающих сегодня государственные должности. Ганус также заявил, что, несмотря на потенциальную опасность и возможный мониторинг российскими властями его почты и телефонных звонков, он считает свое заявление частью личной миссии перед будущим поколением российских спортсменов. Газета напоминает, что двое его предшественников на посту главы Агентства умерли при подозрительных обстоятельствах. При этом автор публикации не исключает, что «ему позволили выступить публично, чтобы отделить работу РУСАДА… от деятельности властей, контролирующих Московскую лабораторию, где хранятся данные российских атлетов».

Обещание России предоставить Всемирному антидопинговому агентству базу данных с пробами тысяч российских спортсменов способствовало, в конце прошлого года, снятию с Москвы запрета на участие в международных соревнованиях до рассмотрения окончательных разъяснений перед экспертами ВАДА, которое состоится через неделю.

Признаки манипуляции с базой данных Московской лаборатории, которые были обнаружены Всемирным антидопинговым агентством, охватывают период между 2012 и 2015 годами, включая махинации с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.