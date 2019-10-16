В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каталонии пострадали, по меньшей мере, 125 человек

Такие данные со ссылкой на местные власти приводит газета El Pais. Беспорядки начались на днях после оглашения приговора бывшим руководителям региона, которые 2 года назад инициировали референдум о независимости. Чиновников приговорили к реальным срокам вплоть до 13 лет лишения свободы.

Нынешний глава женералитета Ким Торра сказал, что Каталония должна продолжить защищать право на самоопределение.

В поддержку протестующих выступил и бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Он избежал наказания, так как пока находится в Бельгии. Власти Испании выдали ордер на его арест.