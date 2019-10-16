Мосгорсуд признал законным отказ в лишении родительских прав семьи Хомских из-за участия в митинге 3 августа

Таким образом, решение Никулинского суда оставлено в силе. Защиту родителей оно по-прежнему частично не устраивает.

Жалобы в Мосгорсуд подали обе стороны. Адвокат Петра и Елены Хомских Татьяна Сустина просила отменить предупреждение, которое вынесла в решение родителям нижестоящая инстанция. Они останутся без детей в случае повторного выхода с ними на пикет или митинг. Прокуратура добивалась полной отмены решения Никулинского суда и требовала отобрать у Хомских девочек 3 месяцев и 3 лет. Всего в семье трое детей, эти младшие. Прокурор в начале заседания выступил против рассмотрения дела в открытом режиме. Так его разбирали в Никулинском суде. Адвокат семьи возражала. Коллегия судей посовещалась на месте и заняла сторону юриста. Никаких доказательств того, что родители подвергали детей опасности на акции 3 августа в центре Москвы, прокурор не представил, отметила адвокат. Как и нет подтверждений того, что семейство Хомских целенаправленно пришли на митинг на Пушкинскую площадь. Слова ведомства о якобы массовых беспорядках в тот день также не соответствуют действительности. Не было поджогов, погромов, погромов или перекрытий улиц. Прокуратура сразу решила отобрать детей у Хомских, очевидно собираясь в их лице отомстить тем, кто выходит на протесты с детьми, отметила адвокат. С родителями даже не провели беседу органы опеки. Суд в итоге обе жалобы отклонили. Адвокат Хомских оспорит решение в кассационной инстанции Мосгорсуда и попросит отменить предупреждение.

Заседание по аналогичному делу семьи Проказовых через полтора часа должно начаться в Мосгорсуде. Прокуратура также хочет отобрать у них детей, на этот раз за акцию 27 июля. Проказовы отрицают участие в ней.