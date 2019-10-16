Отдел СК по особо важным делам займется делом о сбитом насмерть мальчике, в крови которого нашли алкоголь

Авария произошла в середине лета под Кировом. За рулем автомобиля, который врезался в ребенка на велосипеде, находился майор полиции. В МВД утверждают, что он не мог избежать столкновения, и не виноват в случившемся.

Некоторое время назад родителям предоставили результаты судебно-медицинской экспертизы, из которой следовало, что в крови мальчика было около 0,5 промилле этанола – это соответствует легкой степени опьянения. Отец ребенка Владимир Суворов сказал, что намерен добиваться справедливости.

Суворов отметил наличие нестыковок и странностей в расследовании смерти его сына.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Сейчас назначены новые экспертизы. Об этом рассказала представитель ведомства по Кировской области Мария Меркулова.

Экспертиза действительно может быть ошибочной. Об этом «Эху» рассказал заведующий кафедрой судмедэкспертизы первого медицинского университета имени Сечинова Юрий Пиголкин.

Похожий резонансный случай произошел в подмосковном Железнодорожном весной 2017-го года. В крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть, нашли большую дозу алкоголя. После разразившегося скандала следователи установили, что экспертиза была проведена с нарушениями. Эксперта приговорили к десяти месяцам исправительных работ.