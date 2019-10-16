В Якутии местного депутата оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он лопатой избил инспектора ДПС, — сообщает Медиазона. Суд установил, что депутат был пьян. По требованию прокуратуры, он лишен полномочий. Пострадавший сотрудник получил ушибы и ссадины.