Лоукостер «Победа» на 40% поднимает цены на рейсы из зарубежных аэропортов. Повышение ожидается с 28 октября, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову. Год назад лоукостер ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах – это стоило 25 евро. Пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру. Мосгорсуд запретил «Победе» взимать плату за эту услугу. В российских аэропортах авиакомпания не взимает дополнительную плату за регистрацию.