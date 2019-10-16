В Кремле призвали не драматизировать ситуацию вокруг исполнения российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

В Кремле призвали не драматизировать ситуацию вокруг исполнения российского гимна в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Подобная гипертрофированная реакция вряд ли уместна, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не расстроился ли Путин, когда музыканты не всегда попали в ноты. Конечно, это не Большой симфонический оркестр, — сказал Песков. По его мнению, в данном случае важнее другое – как принимали главу российского государства, насколько благожелательной была атмосфера и конструктивными переговоры.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…