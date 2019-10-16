В Кремле призвали не драматизировать ситуацию вокруг исполнения российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

В Кремле призвали не драматизировать ситуацию вокруг исполнения российского гимна в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Подобная гипертрофированная реакция вряд ли уместна, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не расстроился ли Путин, когда музыканты не всегда попали в ноты. Конечно, это не Большой симфонический оркестр, — сказал Песков. По его мнению, в данном случае важнее другое – как принимали главу российского государства, насколько благожелательной была атмосфера и конструктивными переговоры.