BBC: Любовь Соболь и Грета Тунберг вошли в список ста наиболее влиятельных женщин в мире

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и шведская активиста Грета Тунберг вошли в список ста наиболее влиятельных женщин в мире по версии Би-би-си. В списке – политики, спортсменки, ученые, деятели искусства. Более половины женщин, попавших в список, представляют страны Азии и Африки.