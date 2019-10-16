Пиголкин: Экспертиза, показавшая в крови сбитого насмерть кировского мальчика наличие алкоголя, может быть ошибочной

Экспертиза, показавшая в крови сбитого насмерть кировского мальчика наличие алкоголя, может быть ошибочной. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы первого медицинского университета имени Сеченова Юрий Пиголкин.

Отдел Следственного комитета по особо важным делам займется делом сбитого мальчика под Кировом. Ранее сообщалось, что в крови ребенка обнаружили алкоголь.

«Ошибка может быть допущена: могли перепутать образцы крови, неизвестно сколько было вскрытий, возможно взяли кровь не от того объекта исследования. Также ошибка могла быть допущена при транспортировке. Может быть, возникли проблемы при определении уже в судебно-химическом отделении. Ясно, что это ошибка, просто нужно исправить эту ошибку», — сказал он.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района области. Шестилетний мальчик катался на велосипеде, выехав на проезжую часть, попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте происшествия. По предварительным данным регионального МВД, сотрудник полиции не имел возможности предотвратить столкновение, освидетельствование также не показало наличие алкоголя в организме водителя.