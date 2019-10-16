Мосгорсуд отказался лишить родительских прав участников протестной акции Петра и Елену Хомских

Сегодня соответствующее решение первой инстанции пыталась опротестовать прокуратура, — сообщает наш корреспондент из зала суда. Представитель надзорного ведомства Яна Старовойтова посчитала, что семейная пара взяла на акцию 3 августа малолетнего ребенка, чтобы их не задержали полицейские.



Сегодня же в Мосгорсуде будет рассматриваться похожая жалоба прокуратуры на отказ лишить родительских прав семью Проказовых. Они взяли ребенка на акцию 27 июля.