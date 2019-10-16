Лидер КНДР верхом на белом коне поднялся на вершину священной горы Пэктусан

Фотографии Ким Чен Ына публикуют государственный информационные агентства Северной Кореи. Считается, что глава страны поднимается на гору в преддверии важных для него событий или решений. Нынешний лидер трижды посещал вершину Пэкстусан. Гора является высшей точкой Корейского полуострова.