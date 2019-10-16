Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов

Это одно из самых знаменитых мест города, известное, в том числе, по фильму «Одиннадцать друзей Оушена». О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts. Она планирует и дальше управлять «Белладжио», но уже на правах арендатора. Кроме того, на продажу был выставлен еще один объект в Лас-Вегасе – отель-казино «Цирк, цирк». С помощью этих сделок MGM Resorts намерена повысить доходность и изменить бизнес-модель.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…