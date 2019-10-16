Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов

Это одно из самых знаменитых мест города, известное, в том числе, по фильму «Одиннадцать друзей Оушена». О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts. Она планирует и дальше управлять «Белладжио», но уже на правах арендатора. Кроме того, на продажу был выставлен еще один объект в Лас-Вегасе – отель-казино «Цирк, цирк». С помощью этих сделок MGM Resorts намерена повысить доходность и изменить бизнес-модель.