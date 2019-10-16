Двум украинским спецслужбам разрешили вести прослушку без согласования со Службой безопасности

Закон, который ранее поддержала Верховная Рада, подписал президент Владимир Зеленский. Речь в документе идет о национальном антикоррупционном бюро страны и Государственном бюро расследований. Как отмечает информационное агентство УНИАН, в случае необходимости прослушивания, а также проведения обыска или досмотра депутатов, НАБУ и ГБР должны будут получить разрешение у парламента.