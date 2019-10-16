Следствие официально подтвердило задержание мэра Новочеркасска

Игоря Зюзина подозревают в получении взятки в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК. Правоохранительные органы считают, что чиновник, еще будучи мэром города Зверева в Ростовской области, получил деньги от директора некой коммерческой организации. Уточняется, что показания на Зюзина дала бывшая замглавы той же городской администрации, которая действовала с ним в сговоре.