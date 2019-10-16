Компания Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты на полгода или год. Это время потребуется, чтобы уладить все спорные вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая ранее добилась запрета на продажу токенов на территории Соединенных Штатов. Как пишет журнал Forbes, окончательное решение будет принято после 24 октября, когда суд рассмотрит заявление американского ведомства.

Блокчейн-платформа должна была запуститься в конце месяца. В противном случае от Telegram могут потребовать вернуть инвесторам вложения