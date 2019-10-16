Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Такие данные приводит газета Паис со ссылкой на местные власти. Поводом для массовым протестам стал приговор 12 бывшим лидерам региона, которые инициировали референдум о независимости. Большинство из них получили реальные сроки – вплоть до 13 лет лишения свободы.

Необходимо продолжать защищать право Каталонии на самоопределение, — сказал глава женералитета Ким Торра.

В поддержку протестующего выступил и бывший глава региона Карлес Пучдемон. Сейчас он находится в Бельгии. Испанские власти выдали еще один ордер на его арест.