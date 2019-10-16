Следственный комитет попросил арестовать новых фигурантов «московского дела»

Пятерых задержанных обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

СК просит отправить Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Максима Мартинцова под арест до 14 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева – по ее словам, судебные заседания начнутся в ближайшее время. Пятому фигуранту – Александру Мыльникову – следствие просит назначить меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, а супруга подозреваемого не работает.

По версии СК, нападения на сотрудников правопорядка произошли в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Мыльников, Лесных и Мартинцов якобы повалили на землю бойца Росгвардии и стали бить его ногами. В свою очередь, Баршай толкнул росгвардейца с разбега в спину. Емельянов же, как утверждается, силой удерживал одного из сотрудников, мешая ему выполнять свою работу. Следствие утверждает, что вина фигурантов подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Накануне Общественная наблюдательная комиссия выявила грубые нарушения условий содержания новых задержанных по «московскому делу». Их держали в одной камере с ранее судимыми лицами, хотя это запрещено.