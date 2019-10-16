МВД предложило продавать так называемые «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг

При этом, по словам начальника отдела ГИБДД Романа Мишурова, субъекты могут получить право увеличивать и уменьшать базовую пошлину и самостоятельно определять объем серий, которые могут вызвать повышенный интерес граждан. Его слова приводит ТАСС. Мишуров добавил, что Минэкономразвития предлагает продавать номера на аукционах. Однако в эффективности этой процедуры высказываются сомнения, так как она занимает около месяца.