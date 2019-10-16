Жители аварийных домов в Магнитогорске отказываются переселяться в здания, где из-за взрыва обрушился подъезд

Как пишет городской сайт «Верстов. Инфо», они уже написали обращение в адрес президента. Квартиры, которые предлагают власти, по словам жителей, находятся в ужасном состоянии. Они могут отказаться от этого жилья, но утверждают, что на положенную по закону компенсацию приобрести адекватную квартиру в Магнитогорске не получится. В администрации же напомнили, что дом, пострадавший от взрыва в конце прошлого года, официально признан пригодным для проживания.