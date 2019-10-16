С начала года в России было предотвращено почти 40 терактов

Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников. Также, по его словам, были ликвидированы полсотни террористических ячеек — его цитирует Интерфакс. Также, по подсчетам главы спецслужбы, власти ограничили доступ к 8 тысячам интернет-ресурсов «деструктивной направленности» и заблокировали счета 5,5 тысяч человек, подозреваемых в причастности к терроризму.