С начала года в России было предотвращено почти 40 терактов

Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников. Также, по его словам, были ликвидированы полсотни террористических ячеек — его цитирует Интерфакс. Также, по подсчетам главы спецслужбы, власти ограничили доступ к 8 тысячам интернет-ресурсов «деструктивной направленности» и заблокировали счета 5,5 тысяч человек, подозреваемых в причастности к терроризму.
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