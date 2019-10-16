Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции

И стала шестой командой, отобравшейся в финальную часть футбольного чемпионата Европы-2020.

Перед матчем в Стокгольме футболисты Испании опередали идущих вторыми шведов на 5 очков. Так что скандинавам победа была куда необходимее. Хозяева повели в счете в начале второго тайма и были близки к победе. Но пропустили уже в компенсированное арбитром время. Ничья 1-1 гарантировала испанцам путевку на ЕВРО.

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что команда посвящает этот успех бывшему наставнику команды Луису Энрике и его семье. Его работа с командой помогла нам стать сильными, мы благодарны ему за это. Напомню, что Энрике покинул национальную команду в связи с проблемами со здоровьем у дочери, которая в итоге скончалась в сентябре нынешнего года.

Ранее в финальную часть чемпионата Европы вышли сборные России, Бельгии, Италии, Польши и Украины.