Сотрудников Росгвардии могут начать проверять на детекторе лжи

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы и представители ведомства. Как пишет «Коммерсант», предполагается, что глава Росгвардии Виктор Золотов будет сам определять порядок и форму внутренних проверок. Если закон примут, то нежелание кандидатов или действующих сотрудников проходить испытания полиграфом может стать основанием для отказа в приеме на работу или немедленного увольнения.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…