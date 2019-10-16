Сотрудников Росгвардии могут начать проверять на детекторе лжи

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы и представители ведомства. Как пишет «Коммерсант», предполагается, что глава Росгвардии Виктор Золотов будет сам определять порядок и форму внутренних проверок. Если закон примут, то нежелание кандидатов или действующих сотрудников проходить испытания полиграфом может стать основанием для отказа в приеме на работу или немедленного увольнения.