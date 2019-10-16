Члены оппозиционных фракций прервали выступление Кэрри Лам криками. Они потребовали от руководителя высказаться по нескольким требованиям протестующих, передает Би-би-си. Вчерашнее собрание парламента стало первым с тех пор, как в июле протестующие взяли здание штурмом.
Протесты в специальном административном районе Китая не прекращаются уже многие месяцы. В начале октября сообщалось о первом применении против демонстрантов боевого оружия.
Глава Гонконга не смогла зачитать обращение законодательному собранию
Члены оппозиционных фракций прервали выступление Кэрри Лам криками. Они потребовали от руководителя высказаться по нескольким требованиям протестующих, передает Би-би-си. Вчерашнее собрание парламента стало первым с тех пор, как в июле протестующие взяли здание штурмом.