Глава Гонконга не смогла зачитать обращение законодательному собранию

Члены оппозиционных фракций прервали выступление Кэрри Лам криками. Они потребовали от руководителя высказаться по нескольким требованиям протестующих, передает Би-би-си. Вчерашнее собрание парламента стало первым с тех пор, как в июле протестующие взяли здание штурмом.

Протесты в специальном административном районе Китая не прекращаются уже многие месяцы. В начале октября сообщалось о первом применении против демонстрантов боевого оружия.