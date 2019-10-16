Представители Демократической партии США откладывают голосование по импичменту Дональда Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции объяснила, что это решение было принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев и чиновников Белого дома. Ее цитирует телеканал Фокс.Ньюс.

О процедуре импичмента заговорили после телефонного разговора между американским и украинским президентами. В ходе беседы Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и одного из главных конкурентов Трампа на грядущих выборах.