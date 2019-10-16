Кремль ожидает визита турецкого президента до конца октября

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сегодня, как стало известно, в Анкару направятся вице-президент США и госсекретарь. Международные контакты Турции активизировались на фоне военной операции на северо-востоке Сирии. За вторжение в соседнюю республику Вашингтон ввел в отношении Анкары санкции.

Между тем, ранее президент Реджеп Эрдоган пообещал продолжить военные действия до полного устранения террористической угрозы.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара ожидает поддержки антитеррористических операций от всех братских стран.