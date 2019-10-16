Экспертная группа при главе ЦИК предложила поменять законы о выборах

В частности, как пишет РБК со ссылкой на документ, который уже передан членам Центризбиркома, предлагается вернуть избирательный налог, изменить правила проверки подписей и реформировать муниципальный фильтр. Собеседник газеты в аппарате избирательной комиссии сказал, что предложения выглядит хорошо, но вряд ли будут активно поддержаны.