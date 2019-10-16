Следователи связали дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с так называемым «молдавским ландроматом»

Источники РБК утверждают, что бывший офицер, осужденный на 13 лет колонии строгого режима, может быть причастен к выводу из России по меньшей мере 250-ти миллионов долларов. Следствие считает, что это было сделано в интересах бывших совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД – группы компаний «1520». Для этого в молдавских судах формировалась фиктивная задолженность российских фирм, а служба приставов обеспечивала взыскание средств, которые в дальнейшем направлялись на счета швейцарских банков.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…