Следователи связали дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с так называемым «молдавским ландроматом»

Источники РБК утверждают, что бывший офицер, осужденный на 13 лет колонии строгого режима, может быть причастен к выводу из России по меньшей мере 250-ти миллионов долларов. Следствие считает, что это было сделано в интересах бывших совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД – группы компаний «1520». Для этого в молдавских судах формировалась фиктивная задолженность российских фирм, а служба приставов обеспечивала взыскание средств, которые в дальнейшем направлялись на счета швейцарских банков.