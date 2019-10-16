Гендир РУСАДА подтвердил, что в базу данных московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений. И ожидает жестких санкций со стороны ВАДА.

Издание The New York Times опубликовало слова Гануса, сказанные на конференции в Колорадо в минувшее воскресенье. Гендиректор РУСАДА подчеркнул, что фальсификация была возможна только со стороны лиц, близких к российским властям. И заявил, что данные лаборатории в Москве были подделаны для того, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются спортивными чиновниками.

«Нас предали, это какой-то заговор», — цитирует Гануса «Интерфакс».

Гендиректор РУСАДА отметил также, что ситуация с изменением данных московской лаборатории «обрушила доверие» к российскому спорту. А кроме того, нанесла урон по репутации верховной власти страны.

Если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, отечественные спортсмены могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.