Журналисты издания «Проект» пожаловались на угрозы после начала работы над статьями о российских наемниках

В интервью Рейтер главный Редактор Роман Баданин сказал, что соответствующие сообщения начали приходить на электронную почту, а аккаунты журналистов в соцсетях пытались взломать. Усиление давления Баданин связал с выходом материала об участии российских наемников, предположительно из ЧВК «Вагнер» в гражданской войне в Ливии. Их деятельность связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В пресс-службе бизнесмена в ответ на вопрос Рейтер, журналистам «Проекта» посоветовали обратиться в полицию.