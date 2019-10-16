Сокращение личного состава МВД связано с опасениями из-за пенсионной реформы

Численность сотрудников ведомства достигла минимального значения с 2012 года.

Сотрудники органов внутренних дел в прошлом году активно уходили на пенсию по выслуге лет. Из-за этого укомплектованность МВД не только не достигла планового значения, но и снизилась на несколько процентов. В Счетной палате это объясняют тем, что силовики в связи с проведением пенсионной реформы опасаются увеличения стажа службы, дающего им право выйти на пенсию. Об этом говорится в заключении контрольного органа. Сейчас закон позволяет сотрудникам силовых ведомств выходить на пенсию после 20 лет службы или по достижении предельного возраста. Пенсионная реформа, которая вызвала массовые протесты и привела к снижению рейтинга властей, обошла их стороной, хотя министр финансов Антон Силуанов отмечал, что вопрос повышения стажа для военнослужащих обсуждался. Тем не менее, никаких решений принято не было. В августе президент подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания сотрудников МВД на службе, что, как предполагалось, должно было решить вопрос недоукомплектованности МВД. При этом нормы по выслуге лет остались прежние.

В московском межрегиональном профсоюзе полиции и Росгвардии полагают, что сокращение состава МВД также связано с тем, что сотрудники ведомства недовольны рядом ограничений, в частности запретом на выезд за границу.