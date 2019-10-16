Сегодня в голландском Аппелдорне открывается чемпионат Европы по велоспорту на треке

Помимо медалей, ценность которых никто не отменял, в Аппелдорне будут разыгрываться олимпийские. По словам Президента федерации велоспорта – олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова на две три вакансии будут претендовать примерно 5-6 команд, поэтому борьба будет очень серьезной. Если же говорить о медальных перспективах, то Екимов надеется на мужскую командную гонку и спринтерскую группу, прежде всего Дарью Шмелеву и призера олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Анастасию Войнову. Анастасия собирается выступить во всех спринтерских дисциплинах, даже в гите, в котором она дважды побеждала на чемпионатах мира. По словам Войновой, календарь Чемпионата позволяет такой насыщанный график, поскольку сперва будут разыграны медали в олимпийских видах, а потом появляется право на ошибку.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 октября.