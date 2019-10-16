В Кремле обсуждают идею создания «зелёной» партии

Как рассказали РБК близкие к администрации президента источники, экологическая тема поднимается на различных совещаниях уже несколько месяцев, так как считается одной из важнейших на сегодняшний день. Одной из основных причин стали протесты, связанные с проблемами экологии, в том числе и акции связанные с так называемой «мусорной реформой».