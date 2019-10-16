Z Архив новостей новости
5 6 6 636
09:30, 16 октября 2019

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы прокуратуры на отказ лишить родительских прав две московские семьи

Речь идет о супружеских парах Проказовых и Хомских, которые взяли малолетних детей на акции 27 июля и 3 августа. Надзорное ведомство сочло, что Дмитрий Проказов и его жена во время митинга передали ребенка своему родственнику, чтобы тот беспрепятственно прошел через полицейское оцепление. Иск подписал прокурор Иван Федин. Схожее обвинение было выдвинуто против Петра и Елены Хомских. Как посчитала прокурор Яна Старовойтова, они взяли дочерей на акцию, чтобы предотвратить свое возможное задержание сотрудниками МВД.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Навальный политик

Борису Немцову сегодня исполнилось бы 60 лет Известны исполнители, но ни организаторы, ни заказчики убийства не понесли наказания. Однако я не сомневаюсь — настанет тот день, когда все они будут преданы справедливому суду…

5 151 6 41893 09.10
Kнемцов, память, день рождения, политики, мнения
Интервью Интервью

Роберт Пшель гость: Роберт Пшель старший советник НАТО по вопросам России и Западных Балкан отдела общественной дипломатии, бывший глава информбюро блока в Москве

Мы и страны НАТО конечно хотим продолжать даже и сложное, но тем не менее партнерство. Но Россия не оставила нам выбора…

5 128 6 7102 10.10
#слушать 15:07 8читать $скачать 13.9 МБ
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

7,5 лет за 9,5 грамм. Кущи правосудия Я ничего не берусь утверждать. Я лишь знаю, что отличительным признаком антисемитизма является не просто ненависть к евреям, а стремление к глумлению над ними…

5 411 6 33705 13.10
Kполитика, общество, события
Блоги

Ольга Алимова, депутат Госдумы: Вернуть смертную казнь в Россию! Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома…

5 254 6 24794 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, трагедии, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Кто стоит за ракетной атакой на иранский танкер в Красном море? Если иранцы установят, что их нефтяной танкер подвергся ракетной атаке, то при всех вариантах, не зависимо от версий, в самое ближайшее время мы можем стать свидетелями иранского возмездия…

5 149 6 15615 11.10
Kиран, саудовская аравия, сша, израиль, нефть, конфликты, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Посмотрим, чья возьмет Зеленский старался отстаивать те тезисы, которые его привели к власти. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, какое сопротивление это встретит у сторонников войны до победного конца…

5 67 6 7545 11.10
Kукраина, зеленский, рф, политика, конфликты, войны, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…

5 75 6 8495 10.10
Kполитика, общество, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Солидарность со Светланой Прокопьевой: слово и дело за каждого из нас Ведущие российские СМИ одновременно опубликовали колонку «Семь лет за две страницы текста» журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой, ей грозит тюремное заключение сроком до семи лет…

5 46 6 5290 14.10
Kправозащита, общество, журналистика, мнения
Голосование
Поддерживаете ли вы возвращение смертной казни?
5 105 6 12683 11.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нэвэлны форин эйджент ФБК с самого начала представлялся властями как подрывная, предательская организация. И чем больше Навальный рассказывал про Уточек и дворцы, тем старательнее его записывали в марионетки Запада…

5 137 6 38374 09.10
Kнавальный, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» Не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме будет читать «Трех товарищей». Это непреодолимая пропасть между нами и ими, где мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка. Впрочем, те, кто приходят в них на ночные обыски, все равно не поймут этой фразы. Горе от ума им не грозит…

5 72 6 10181 15.10
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…

5 73 6 10428 11.10
Kобщество, журналисты, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Путин ❤️ Россия Не приходится сомневаться в любви Шолбана Валерьевича к Владимиру Владимировичу, но есть один тонкий момент… Дело в том, что Тыва – с большим отрывом самый бедный регион РФ…

5 78 6 36160 09.10
Kпутин, день рождения, регионы, видео, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

У нас снова обыск А кто будет бороться с преступностью, если только по сфабрикованному «делу ФБК» работают 112 следователей по особо важным делам и бесчисленное количество охламонов в масках?..

5 50 6 7726 15.10
Kнавальный, политика, общество, события
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Давайте все выдвинем Светлану Прокопьеву Предлагаю, так сказать, флешмоб. Журналистку Светлану Прокопьеву отказались выдвигать на региональную премию «Народное признание». Этот отказ — хороший повод напомнить, что мы вообще-то не очень согласны с её преследованием…

5 53 6 8366 10.10
Kжурналисты, премии, мнения
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Возврат смертной казни — это шаг к концу России Обычно говорят: «давайте введем для педофилов». Друзья мои, педофилия — это болезнь. С диагнозом и анамнезом, кого еще из больных мы будем убивать? Психов? Инвалидов? Стариков?..

5 247 6 39551 11.10
Kсмертная казнь, рф, законы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Газпром» решил заменить иностранную технику российской спустя 7 лет после ее отключения через спутник Австрийская компания LMF дистанционно отключила свои мобильные компрессоры, которые применяются при ремонте трубопроводов

5 2 6 2852
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если Путин решится открыть в Инстаграме страничку, что будет написано в его статусе. Вероятно: «Любые работы с коленями: ставлю, поднимаю, испепеляю, перебиваю. Добрый мальчик Вова. Империи под ключ, – как угодно – дорого»...

5 44 6 112282 09.10
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы возвращение смертной казни?
5 105 6 12590 11.10
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Обе эти инициативы — сверху Зная, как работает дума, я могу сделать два вывода – либо спикеры утратили контроль над депутатским корпусом, либо это не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты…

5 105 6 156707 13.10
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

+ Михалков извинился за ложь о митинге. И  на «России 24» Михалков извинился за ложь о митинге. И  на «России 24» Правда, усы так и не сбрил. А через 5 секунд после извинений Никита Сергеевич вбросил в федеральный эфир новый фейк…

5 194 6 115098 09.10
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, михалков, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8112367
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4227458

Сегодня в эфире