Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы прокуратуры на отказ лишить родительских прав две московские семьи

Речь идет о супружеских парах Проказовых и Хомских, которые взяли малолетних детей на акции 27 июля и 3 августа. Надзорное ведомство сочло, что Дмитрий Проказов и его жена во время митинга передали ребенка своему родственнику, чтобы тот беспрепятственно прошел через полицейское оцепление. Иск подписал прокурор Иван Федин. Схожее обвинение было выдвинуто против Петра и Елены Хомских. Как посчитала прокурор Яна Старовойтова, они взяли дочерей на акцию, чтобы предотвратить свое возможное задержание сотрудниками МВД.