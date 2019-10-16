Верховный суд отказался возвращать в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Соответствующее решение Мещанского суда было признано незаконным – сообщает ТАСС. Месяц назад материалы были возвращены в надзорное ведомство, так как судья посчитала, что в них содержатся противоречия, не позволяющие вынести законный приговор.

«Седьмую студию» подозревают в хищении свыше 130 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа». В сентябре дело вернули в прокуратуру – обвинение не смогло объяснить, в чем именно виновны фигуранты громкого дела.