В Абакане сегодня простятся с погибшим в автомобильной аварии мэром города Николаем Булакиным

Он проработал на своей должности 24 года.

Прощание с Булакиным пройдет в Драматическом театре имени Лермонтова. После этого состоится отпевание мэра в Градо-Абаканском храме: на его территории градоначальник и будет похоронен. В самом городе объявлен траур: власти рекомендовали отменить городские праздники, уличные мероприятия и спортивные соревнования. Местным телерадиокомпаниям предписано скорректировать свою программу. А на здании администрации Абакана приспущены флаги. Булакин погиб в ДТП в понедельник. По предварительной версии, он не справился с управлением, и в результате его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В этот момент мэр Абакана возвращался после открытия лицея. Источники интернет-издания «Хакасия», в свою очередь, говорят, что в момент аварии Булакину стало плохо с сердцем. В очередной раз он переизбрался только в прошлом году: мэр выдвигался от партии «Единая Россия» и набрал свыше 77% голосов избирателей.

Досрочные выборы мэра Абакана пройдут в течение шести месяцев, исполнять его обязанности будет первый замглавы города Владимир Жуковский.