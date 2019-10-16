В крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть майором МВД в Кировской области, нашли алкоголь

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал провести повторные экспертизы. При этом полицейский, который в июле задавил ребёнка, до сих пор работает в органах.

В экспертизе, которую на днях получил отец погибшего под колёсами полицейской машины мальчика, значилось, что в его крови якобы было полпромилле этанола. Это соответствует лёгкой степени опьянения после двух бокалов вина или ста граммов водки. Судмедэксперты посчитали, что майор МВД, сбивший ребёнка, был трезв. В деле много неувязок, говорит отец шестилетнего сына. Мальчик по версии следствия якобы вылетел на велосипеде на дорогу, по которой ехал полицейский, и он не успел затормозить. Ребёнок умер в больнице. Всё случилось в июле в селе Буйское Кировской области. По словам отца мальчика, о результатах экспертизы он узнал только спустя недели после трагедии. В деле также изменились личные данные полицейского. Это произошло после смены следователя, который его вёл, уточнил отец погибшего сына телеканалу 360. Скандал в Кировской области вышел на федеральный уровень. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести новые экспертизы. Виновник случившегося пока не задержан, он до сих пор работает в полиции.

Похожий случай два с половиной года назад произошёл в Балашихе. В крови шестилетнего мальчика, сбитого Ольгой Алисовой, эксперт нашёл огромную дозу алкоголя. Оказалось, что специалист допустил нарушения при отборе образцов крови. Судмедэксперт Михаил Клеймёнов по делу о халатности получил 10 месяцев исправительных работ.