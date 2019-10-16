Более 70 человек пострадали в ходе акций протестов в Каталонии

25 были задержаны за беспорядки и нападения на полицейских, пишет газета Паис. Протестующие в ночь на среду вышли к зданию представительства испанского правительства в Барселоне. Кроме того, акции прошли и в других городах региона. Всего в них участвовало около сорока тысяч человек. Ранее демонстранты заблокировали дорогу к аэропорту, из-за чего было отменено порядка ста рейсов.

Организаторы массовых акций будут найдены и понесут ответственность за свои действия, — сказал и.о. министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Возмущение каталонцев было вызвано приговором бывшим руководителям региона, которые два года назад инициировали проведение референдума о независимости. 9 бывших чиновников получили сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Испанские власти выписали новый ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который бежал в Бельгию.