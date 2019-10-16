Главу Новочеркасска задержали по подозрению коррупции

Собеседники РИА Новости утверждают, что следствие считает Игоря Зюзина причастным к получению взятки в 2,6 миллиона рублей. Официально о задержании мэра города ничего не сообщалось. ТАСС уточняет, что Зюзин доставлен в региональный отдел Следственного комитета. В администрации Новочеркасска не смогли уточнить, где именно находится чиновник. Его телефон не отвечает.