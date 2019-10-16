Вопрос о невыдаче американских виз делегатам ООН может решаться через арбитраж

Часть делегаций эту инициативу поддержали – сообщил зампостпреда России в международной организации Геннадий Кузьмин.

Визовый скандал произошел в конце сентября, когда в день отлета российского министра иностранных дел на сессию Генассамблеи ООН выяснилось, что полутора десяткам членам делегации посольство США не выдало въездные документы. В американском диппредставительстве инцидент назвали «частным случаем». Москва же обвинила Вашингтон в нарушении международных обяхательств.