Вице-президент США и госсекретарь сегодня отправятся с официальным визитом в Турцию

Это связано с военной операцией, которую развернула Анкара на северо-востоке Сирии, сообщил глава белого дома Дональд Трамп. На завтра у вице-президента Майкла Пенса запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Также президент принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина в ближайшие дни посетить Россию.

Военная операция вызвала новый кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. США ввели санкции против Турции, однако та не намерена прекращать военные действия в регионе.

Каждая из сторон конфликта по-своему права. Так в нашем эфире прокомментировал военные действия Турции на севере Сирии руководитель научных исследований Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Предсказать дальнейшее развитие конфликта пока сложно, — добавил Алексей Малашенко.