Допинг-пробы россиян могли подменить, чтобы защитить спортсменов, ставших политиками

Такое предположение на конференции в Колорадо сделал глава РУСАДА Юрий Ганус. Его слова приводит The New York Times. По мнению руководителя антидопингового агентства, в базу данных московской лаборатории, содержащей информацию об анализах взятых с 2012 по 2015 годы, могли внести тысячи изменений.

Ранее газета The Telegraph ссылаясь на источники сообщала, что по этой причине России грозит отстранение от грядущей Олимпиады в Токио. Всемирное антидопинговое агентство дало Москве три недели, чтобы предоставить объяснения.